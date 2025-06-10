Сообщается, что "автозаводцы" готовы заплатить за форварда чуть больше 1 млн евро. В руководстве иранского клуба собираются либо добиться увеличения размера предложения, либо сохранить игрока в команде на следующий сезон.
Амирхоссейн Хоссейнзаде в сезоне-2024/25 в общей сложности принял участие в 37 официальных матчах, в которых забил 22 гола, отдал 9 голевых передач, получил 6 жёлтых карточек (одна из них стала второй в матче). В чемпионате Ирана он стал лучшим бомбардиром (14 голов), а в азиатской Лиге чемпионов занял 2-3 место в списке лучших бомбардиров турнира. Вместе с "Трактором" Хоссейнзаде стал чемпионом Ирана.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 1,5 млн евро.
Источник: Legalbet
СМИ: "Торпедо" нацелилось на лучшего бомбардира чемпионата Ирана
По информации СМИ, московское "Торпедо" активно интересуется нападающим иранского клуба "Трактор" Амирхоссейном Хоссейнзаде.
Фото: ФК "Шарлеруа"