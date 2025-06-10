Сообщается, что "армейцы" перейдут к этому варианту в том случае, если у руководства клуба не получиться договориться ни с кем из приоритетных вариантов. В частности, Алексей Березуцкий был назван самым экстренным и последним вариантом.
Напомним, Алексей Березуцкий был главным тренером ЦСКА с 19 июля 2021 года по 15 июня 2022 года. А летом 2024 года специалист вошел в тренерский штаб Марко Николича, который 9 июня покинул пост главного тренера.
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Алексей Березуцкий может возглавить ЦСКА, если "армейцы" не найдут другого тренера
По информации СМИ, в московском ЦСКА готовы рассмотреть вариант с назначением Алексея Березуцкого на пост главного тренера команды.
Фото: ПФК ЦСКА