По данным источника, Евгеньев должен продлить контракт с "Динамо" в ближайшие дни. Действующее соглашение 22-летнего игрока с "бело-голубыми" истекает по завершении сезона. Евгеньев имел право вести переговоры с другими клубами, но решил остаться в "Динамо".
Возможен вариант, при котором Евгеньев отправится в аренду для получения игровой практики. Решение по этому вопросу предстоит принять всем сторонам.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Евгеньев принял участие в восьми матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Спорт-Экспресс
Евгеньев и "Динамо" близки к продлению контракта
Защитник "Динамо" Роман Евгеньев в ближайшее время, вероятно, продлит соглашение с клубом.
Фото: "СЭ"