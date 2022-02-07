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Евгеньев и "Динамо" близки к продлению контракта

Защитник "Динамо" Роман Евгеньев в ближайшее время, вероятно, продлит соглашение с клубом.
Фото: "СЭ"
По данным источника, Евгеньев должен продлить контракт с "Динамо" в ближайшие дни. Действующее соглашение 22-летнего игрока с "бело-голубыми" истекает по завершении сезона. Евгеньев имел право вести переговоры с другими клубами, но решил остаться в "Динамо".

Возможен вариант, при котором Евгеньев отправится в аренду для получения игровой практики. Решение по этому вопросу предстоит принять всем сторонам.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Евгеньев принял участие в восьми матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Евгеньев Динамо
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