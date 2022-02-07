Финк, ныне тренирующий "Ригу", выразил уверенность в том, что для Чалова переход в "Базель" - правильный вариант. Также он рассказал об отношении к этой команде в Швейцарии.
"Чалов выбрал правильный клуб. В Швейцарии "Базель" считается гигантом, хотя по общеевропейским меркам это и не самая большая команда. Базель - футбольный город, на стадион приходят по 28 тысяч болельщиков. Они регулярно выступают в Лиге чемпионов. У меня с "Базелем" связано много приятных воспоминаний", - заявил Финк.
Напомним, что ранее "Базель" арендовал Чалова у ЦСКА. СМИ сообщали, что соглашение рассчитано до конца текущего сезона. При этом в договоре, вероятно, не содержится опция выкупа игрока.
Источник: РБ Спорт
Бывший тренер "Базеля" прокомментировал переход Чалова в швейцарский клуб
Бывший наставник "Базеля" Торстен Финк прокомментировал переход российского форварда Федора Чалова в швейцарский клуб на правах аренды из ЦСКА.
Фото: РПЛ