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Бывший тренер "Базеля" прокомментировал переход Чалова в швейцарский клуб

Бывший наставник "Базеля" Торстен Финк прокомментировал переход российского форварда Федора Чалова в швейцарский клуб на правах аренды из ЦСКА.
Фото: РПЛ
Финк, ныне тренирующий "Ригу", выразил уверенность в том, что для Чалова переход в "Базель" - правильный вариант. Также он рассказал об отношении к этой команде в Швейцарии.

"Чалов выбрал правильный клуб. В Швейцарии "Базель" считается гигантом, хотя по общеевропейским меркам это и не самая большая команда. Базель - футбольный город, на стадион приходят по 28 тысяч болельщиков. Они регулярно выступают в Лиге чемпионов. У меня с "Базелем" связано много приятных воспоминаний", - заявил Финк.

Напомним, что ранее "Базель" арендовал Чалова у ЦСКА. СМИ сообщали, что соглашение рассчитано до конца текущего сезона. При этом в договоре, вероятно, не содержится опция выкупа игрока.

Источник: РБ Спорт


Теги: Чалов Базель ЦСКА
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