"Выпили бы с Юргеном по паре бутылок пива". Фарке - о том, что делал бы с Клоппом на необитаемом острове

Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке ответил на вопрос, чем бы он занимался, если бы оказался на необитаемом острове с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой.

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"Что я делал бы на необитаемом острове с Клоппом и Гвардиолой? Думаю, с Пепом мы бы постоянно разговаривали о футболе и рисовали палками на песке тактические схемы, а с Юргеном выпили бы по паре бутылок пива, общались бы на отвлеченные темы. А потом, мне кажется, я бы сел в лодку и повез обоих к материку. Почему я? Потому что они оба гении, и я должен стать тем, кто вернет их на землю", - заявил Фарке.



Напомним, что Фарке занял пост главного тренера "Краснодара" в прошлом месяце, сменив в этой должности Виктора Гончаренко, отправленного в отставку.



Источник: Фарке знаком с наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом и главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой благодаря работе в Англии. Немецкий специалист возглавлял "Норвич" и встречался с командами этих тренеров в АПЛ."Что я делал бы на необитаемом острове с Клоппом и Гвардиолой? Думаю, с Пепом мы бы постоянно разговаривали о футболе и рисовали палками на песке тактические схемы, а с Юргеном выпили бы по паре бутылок пива, общались бы на отвлеченные темы. А потом, мне кажется, я бы сел в лодку и повез обоих к материку. Почему я? Потому что они оба гении, и я должен стать тем, кто вернет их на землю", - заявил Фарке.Напомним, что Фарке занял пост главного тренера "Краснодара" в прошлом месяце, сменив в этой должности Виктора Гончаренко, отправленного в отставку.Источник: Спорт-Экспресс