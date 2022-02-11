"Чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет. Арсен обладает всем возможным потенциалом, чтобы быть суперигроком.
Считаю, что уровень нашего чемпионата падает и не позволит Захаряну стать европейской, а не российской звездой. Понимание, интеллект, уровень игры Арсена очень высок. Хочется, чтобы он и дальше рос. Шанс будет - это совершенно точно", - приводит слова Новикова "Матч ТВ".
Полузащитник Арсен Захарян в текущем сезоне провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола и стал автором 6 результативных передач. Всего за бело-голубых 18-летний футболист сыграл в 31 матче и забил 7 мячей. Также на счету Захаряна 4 матча в составе сборной России.
Контракт Захаряна с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 12 млн евро.
"Динамо" ушло на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ. Подопечные Шварца в 18 матчах набрали 36 очков. Отставание от первого места составляет 2 очка.
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Новиков: чем быстрее Захарян отсюда уедет, тем сильнее и круче он будет
Главный тренер "Нефтехимика" Кирилл Новиков, ранее работавший в "Динамо", посоветовал полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну попробовать себя в зарубежном чемпионате.
Фото: ФК "Динамо"