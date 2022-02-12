Габулов: надеюсь, "Химки" оформят еще два-три трансфера

Гендиректор "Химок" Владимир Габулов высказался о планах команды по работе на трансферном рынке нынешней зимой.

Фото: "Химки"





"Надеюсь, еще будет два-три трансфера. Верю в то, что мы добьем эту ситуацию. Потому что очень тяжело приглашать в Россию игроков на небольшие деньги и в команду, которая идет на последнем месте. Собственно, поэтому у нас шесть-семь вариантов слетело, причем там были игроки, выступающие за национальные команды", - заявил Габулов.



Отметим, что "Химки" ушли на зимний перерыв в российской Премьер-Лиге на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.



Напомним, что в зимнее трансферное окно подмосковный клуб усилился полузащитниками Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым.



Источник: Габулов сообщил, что "Химки" планируют осуществить еще два или три трансфера. Также он рассказал, почему у клуба не получилось оформить ряд переходов этой зимой."Надеюсь, еще будет два-три трансфера. Верю в то, что мы добьем эту ситуацию. Потому что очень тяжело приглашать в Россию игроков на небольшие деньги и в команду, которая идет на последнем месте. Собственно, поэтому у нас шесть-семь вариантов слетело, причем там были игроки, выступающие за национальные команды", - заявил Габулов.Отметим, что "Химки" ушли на зимний перерыв в российской Премьер-Лиге на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.Напомним, что в зимнее трансферное окно подмосковный клуб усилился полузащитниками Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым.Источник: Матч ТВ