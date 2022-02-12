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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бернли
17:00
ЛиверпульНе начат
П1 13X 6.6П2 1.23
Тоттенхэм
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.68X 3.75П2 5.6
Ньюкасл
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.8X 3.4П2 2.55
Лестер Сити
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 2.85X 3.6П2 2.42

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
16:00
ВаленсияНе начат
П1 2.75X 3П2 2.9
Леванте
18:15
БетисНе начат
П1 3.3X 3.6П2 2.17
Реал Сосьедад
20:30
ГранадаНе начат
П1 1.42X 4.8П2 7.8
Эспаньол
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.9X 3.95П2 1.72

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Милан
14:30
СампдорияНе начат
П1 1.41X 5П2 7.6
Дженоа
17:00
СалернитанаНе начат
П1 1.91X 3.55П2 4.3
Эмполи
17:00
КальяриНе начат
П1 2.14X 3.55П2 3.45
Верона
17:00
УдинезеНе начат
П1 1.98X 3.55П2 3.95
Сассуоло
20:00
РомаНе начат
П1 3.3X 3.75П2 2.13
Аталанта
22:45
ЮвентусНе начат
П1 3X 3.25П2 2.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 3.55X 3.7П2 2.06
Хоффенхайм
19:30
АрминияНе начат
П1 1.52X 4.6П2 6.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
15:00
ЛорьянНе начат
П1 1.46X 4.9П2 6.6
Анже
17:00
СтрасбурНе начат
П1 3.25X 3.2П2 2.38
Нант
17:00
РеймсНе начат
П1 2.19X 3.05П2 3.9
Брест
17:00
ТруаНе начат
П1 1.99X 3.4П2 4.1
Клермон
17:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 2.34X 3.2П2 3.35
Ланс
19:05
БордоНе начат
П1 1.5X 4.9П2 6
Метц
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МарсельНе начат
П1 4.4X 3.7П2 1.84

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Лаксальт: по игровым качествам Захарян готов к Европе уже сейчас

Защитник "Динамо" Диего Лаксальт считает, что полузащитник Арсен Захарян готов к игре в Европе.
Фото: Getty Images
— Арсен нереально талантлив, очень яркий игрок. Уверен, у него есть все данные, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате.

По игровым качествам Захарян готов к Европе уже сейчас. Но весь вопрос в том, что он еще молод, а после перехода в другой клуб понадобится время на адаптацию: другой язык, чемпионат, культура, — цитирует Лаксальта "СЭ".

18-летний Захарян в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах Российской Премьер-лиги, забив четыре гола и отдав шесть голевых передач. Его соглашение с "Динамо" истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 12 миллионов евро.

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Теги: Динамо Лаксальт Захарян
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