— Арсен нереально талантлив, очень яркий игрок. Уверен, у него есть все данные, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате.
По игровым качествам Захарян готов к Европе уже сейчас. Но весь вопрос в том, что он еще молод, а после перехода в другой клуб понадобится время на адаптацию: другой язык, чемпионат, культура, — цитирует Лаксальта "СЭ".
18-летний Захарян в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах Российской Премьер-лиги, забив четыре гола и отдав шесть голевых передач. Его соглашение с "Динамо" истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 12 миллионов евро.
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Лаксальт: по игровым качествам Захарян готов к Европе уже сейчас
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт считает, что полузащитник Арсен Захарян готов к игре в Европе.
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