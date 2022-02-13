Как сообщает источник, Михневич приехал, чтобы пообщаться с полузащитником бело-голубых Себастьяном Шиманьски, который выступает за сборную Польши. Также Михневич хочет посетить контрольный матч "Динамо" против латвийского РФШ.
Напомним, Михневич официально возглавил сборную Польши в январе этого года. Ранее Михневич возглавлял "Легию", которая под его руководством столкнулась со "Спартаком" в группе Лиги Европы. В первом матче польская команда оказалась сильнее - 1:0, но в октябре специалист покинул свой пост.
Сборная Польши станет соперником сборной России в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2022. Встреча между командами пройдет 24 марта в Москве. Победитель пары выйдет на Швецию или Чехию в финале стыков.
Источник: "СЭ"
СМИ: главный тренер сборной Польши Михневич приехал в отель "Динамо" в Турции
Наставник сборной Польши Чеслав Михневич посетил тренировочные сборы "Динамо".
Фото: сайт Польского футбольного союза