- Слышал ли я о "Зените" раньше и помню ли, что Халк играл в Санкт-Петербурге? Конечно, слышал. Халк на пике популярности в Бразилии - он блестяще играет за "Атлетико Минейро". Но я следил за его выступлениями в "Зените", когда мне было 14-15 лет. Знал и про бразильцев, которые сейчас тут играют. О ком-то больше, о ком-то меньше. Это только подтолкнуло меня к переходу. Понятно, что рядом с другими бразильцами моя адаптация пойдет быстрее, - передает слова Алберто "Чемпионат".
20-летний бразильский нападающий Юри Алберто перешел в "Зенит" из Санкт-Петербурга 30 января 2022 года, сумма трансферной компенсации "Интернасьоналу" составила 25 миллионов евро. До этого трансфера в составе сине-бело-голубых было 4 бразильца - левый защитник Дуглас Сантос, полузащитник Вендел, атакующие хавбеки Малком и Клаудиньо. 35-летний нападающий "Атлетико Минейро" Халк выступал за "Зенит" в период с сентября 2012 года по июль 2016 года и записал на свой счет 76 голов и 60 результативных передач в 148 матчах в составе петербуржцев.
Юри Алберто: следил за выступлениями Халка в "Зените", когда мне было 14-15 лет
Новичок "Зенита" нападающий Юри Алберто рассказал, слышал ли он о своем новом клубе до появления информации о его трансферном интересе.
Фото: ФК "Зенит"