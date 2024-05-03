"Нравится ли мне борщ? На самом деле, в России борщ я не пробовал. В основном питаюсь макаронами, мне этого достаточно", - приводит слова Томпсона "РБ Спорт".
Хорди Томпсон, выступающий на позиции левого нападающего, перебрался в "Оренбург" в январе этого года на правах аренды из чилийского клуба "Коло?Коло". Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. На счету 19-летнего форварда 10 матчей за оренбуржцев в РПЛ и Кубке России, в которых он записал на свой счет 2+1 по системе гол плюс пас.
Новичок "Оренбурга" Томпсон: борщ в России я не пробовал. Питаюсь макаронами, мне этого достаточно
Чилийский вингер "Оренбурга" Хорди Томпсон рассказал, чем он питается после переезда в Россию.
Фото: ФК "Оренбург"