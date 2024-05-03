Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
1 - 1 1 1
Эвертон2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 2 0 2
Атлетик2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
0 - 0 0 0
БолоньяЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
1 - 2 1 2
МонпельеЗавершен
Ланс
2 - 0 2 0
Лорьян2 тайм

Новичок "Оренбурга" Томпсон: борщ в России я не пробовал. Питаюсь макаронами, мне этого достаточно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Чилийский вингер "Оренбурга" Хорди Томпсон рассказал, чем он питается после переезда в Россию.
Фото: ФК "Оренбург"
"Нравится ли мне борщ? На самом деле, в России борщ я не пробовал. В основном питаюсь макаронами, мне этого достаточно", - приводит слова Томпсона "РБ Спорт".

Хорди Томпсон, выступающий на позиции левого нападающего, перебрался в "Оренбург" в январе этого года на правах аренды из чилийского клуба "Коло?Коло". Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. На счету 19-летнего форварда 10 матчей за оренбуржцев в РПЛ и Кубке России, в которых он записал на свой счет 2+1 по системе гол плюс пас.

Хорди Томпсон Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится