Источник: Игбун прошел медосмотр перед переходом в "Нижний Новгород"

Нападающий сильвестр Игбун прошел медосмотр перед переходом в "Нижний Новгород" на правах свободного агента.

Фото: РПЛ





Ранее появилась информация, что нижегородцы предложили форварду контракт до конца текущего сезона с опцией продления.



Напомним, в январе "



"Нижний Новгород" в таблице РПЛ идет на 13-м месте, набрав в 18 матчах 19 очков. Об этом сообщает Чемпионат Ранее появилась информация, что нижегородцы предложили форварду контракт до конца текущего сезона с опцией продления.Напомним, в январе " Динамо " объявило о расторжении контракта с нигерийцем по соглашению сторон. Игбун выступал за бело-голубых с 2019 года. В текущем сезоне 31-летний футболист провел за московский клуб 12 матчей во всех турнирах, забив 1 гол. В общей сложности он сыграл в 53 матчах, на его счету 4 забитых мяча. Контракт Игбуна с "Динамо" заканчивался 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1 млн евро."Нижний Новгород" в таблице РПЛ идет на 13-м месте, набрав в 18 матчах 19 очков.