"Был какой-то интерес от "Спартака", но деталей переговоров не знаю. Сообщалось об интересе "Локомотива"? Дыма без огня не бывает. Наверное, какой-то интерес был. Но все эти слухи мешают сконцентрироваться на работе, поэтому на первом сборе я попросил меня не тревожить до официального предложения, чтобы не было никаких вопросов", - цитирует Горшкова "РБ Спорт".
Напомним, ранее сообщалось, что защитником интересуется турецкий "Галатасарай". Сегодня Горшков также подтвердил, что представители "Галатасарая" связывались с его агентом на предмет возможного трансфера.
Горшков является воспитанником академии "Чертаново". Он выступает за "Крылья" с 2020-го года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей за самарцев в РПЛ и Кубке России, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,2 млн евро. Его контракт с клубом действует до лета 2023-го года.
"Крылья Советов" после 18 туров занимают восьмое место в РПЛ. В активе команды Игоря Осинькина 27 набранных очков.
Горшков: был какой-то интерес от "Спартака" и "Локомотива"
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков рассказал об интересе от московских клубов.
Фото: ФК "Крылья Советов"