Фарке рассказал о задачах "Краснодара" на вторую часть сезона

Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке ответил на вопрос о задачах команды на весеннюю часть сезона.

Фото: "Краснодар"





"Прежде всего мы должны показывать достойный футбол. Будем стремиться к хорошей игре и не концентрироваться на месте в турнирной таблице - тогда результат никуда от нас не денется. Наша команда должна быть хороша в позиционной игре, уверенно владеть мячом, хорошо защищаться, уметь переходить из обороны в атаку", - сказал Фарке.



Напомним, что Фарке возглавил "



"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. "Быки" имеют в активе 29 набранных очков.



Источник: По словам Фарке, главная задача "Краснодара" - показывать достойную игру. Тренер отметил, что его команда будет стремиться демонстрировать хороший футбол и не станет фокусироваться на месте в турнирной таблице."Прежде всего мы должны показывать достойный футбол. Будем стремиться к хорошей игре и не концентрироваться на месте в турнирной таблице - тогда результат никуда от нас не денется. Наша команда должна быть хороша в позиционной игре, уверенно владеть мячом, хорошо защищаться, уметь переходить из обороны в атаку", - сказал Фарке.Напомним, что Фарке возглавил " Краснодар " в январе, сменив в должности наставника команды Виктора Гончаренко."Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. "Быки" имеют в активе 29 набранных очков.Источник: Матч ТВ