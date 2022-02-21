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Новичок "Краснодара" Ботхейм: Холанд - самый фантастический футболист, с которым я когда-либо играл

Норвежский нападающий "Краснодара" Эрик Ботхейм порассуждал о сравнениях со звездным соотечественником Эрлингом Холандом.
Фото: Getty images
"Я подавал больше надежд, чем Холанд? Ой, нет-нет-нет. Это неправда. Эрлинг – самый фантастический игрок, с которым я когда-либо играл. Он точно вырастет в лучшего игрока мира совсем скоро. И я так говорю не потому, что мы друзья. Это реально так, и это многие видят. Я не был перспективнее его", - сказал Ботхейм.

Нападающий Эрик Ботхейм подписал с "Краснодаром" контракт до 2025 года. В российский клуб 21-летний футболист перешел из норвежской команды "Буде-Глимт", за которую он выступал с февраля 2021 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Норвегии Ботхейм сыграл во всех 30 матчах, в которых забил 15 голов и стал автором 3 результативных передач. Норвежский футболист будет выступать за "быков" под 20-м номером.

"Краснодар" ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. "Быки" в 18 матчах набрали 29 очков

Источник: Sport24


Теги: Краснодар Ботхейм
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