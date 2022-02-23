"Сергей Николаевич, как никто другой, может встряхнуть команду, дать ей эмоции. Я уверен, что у него все получится. Безусловно, задача — остаться в премьер-лиге, хотелось бы остаться не через "стыки". Надо быть реалистами, мы понимаем наш футбол. Очень надеюсь, что сможем выполнить эту задачу", - цитирует Терюшкова Матч ТВ.
Напомним, что ранее "Химки" объявили о назначении Юрана на пост главного тренера команды. До этого 52-летний специалист дважды работал в качестве наставника "Химок". Его предыдущим клубом был "СКА-Хабаровск". Контракт Юрана с "Химками" рассчитан на полтора года.
Ранее "Химки" объявили о прекращении сотрудничества с Игорем Черевченко, занимавшим пост наставника команды. Клуб и тренер расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
В "Химках" сообщили о сроке действия контракта с Юраном
Терюшков: задача Юрана в "Химках" - сохранить прописку в РПЛ
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил, какие задачи будут поставлены перед новым главным тренером подмосковного клуба Сергеем Юраном.
Фото: ФК "Химки"