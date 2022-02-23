В "Урале" рассказали о ситуации с украинским игроком после рекомендации МИД Украины покинуть Россию

Ранее МИД Украины опубликовал обращение к своим гражданам с просьбой покинуть Россию. Заявление сделано на фоне обострения отношений между странами.
В составе "Урала" выступает украинский защитник Денис Кулаков. За екатеринбургский клуб играет с 2015 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голевыми передачами. Контракт Кулакова с "Уралом" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.
"Они же рекомендовали, это не приказ вернуться на родину. Не знаю даже. Это право каждого гражданина — вернуться. Но если он здесь работает, получает зарплату, а потом вернется... И что он будет делать там? Нужно о людях же думать", - приводит слова Иванова "СЭ".
Отметим, что в Российской Премьер-лиге выступает 5 легионеров из Украины.
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