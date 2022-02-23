Агент Маньяков: спрос на российских игроков? Наш чемпионат не мониторят в Европе

Футбольный агент Александр Маньяков высказался на тему спроса на российских игроков в Европе.

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"А когда он был, этот спрос? Только после развала СССР, когда ребята массово поехали за рубеж. Там и жизнь была лучше, и платили больше. А сейчас наш чемпионат не мониторят в Европе", - сказал Маньяков.



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Маньяков: в "Локомотиве" считают, что в футбол должны играть молодые и голодные Маньяков отметил, что сейчас российские игроки не пользуются особым спросом в Европе. По словам агента, там не следят за выступлениями российских футболистов в РПЛ."А когда он был, этот спрос? Только после развала СССР, когда ребята массово поехали за рубеж. Там и жизнь была лучше, и платили больше. А сейчас наш чемпионат не мониторят в Европе", - сказал Маньяков.Источник: Чемпионат