Талалаев заявил, что "Ахмат" в полном составе возвращается в Россию со сборов

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о подготовке команды к матчу с "Уфой".

Фото: Sport24





"Ахмат" планово работает и готовится к матчу с "Уфой". Мы сегодня вылетам в Россию для того, чтобы 27 числа сыграть матч. Все игроки, в том числе легионеры, возвращаются в Россию с нами", - сказал Талалаев.



Напомним, ранее сообщалось, что некоторые матчи ближайшего тура РПЛ могут перенести из-за ограничения работы аэропортов на юге России, введенного в связи с началом спецоперации на Донбассе.



Источник: По словам Талалаева, грозненская команда продолжает подготовку к игре с "Уфой". "Ахмат" в полном составе возвращается в Россию, завершив сборы в Турции, сообщил тренер."Ахмат" планово работает и готовится к матчу с "Уфой". Мы сегодня вылетам в Россию для того, чтобы 27 числа сыграть матч. Все игроки, в том числе легионеры, возвращаются в Россию с нами", - сказал Талалаев.Напомним, ранее сообщалось, что некоторые матчи ближайшего тура РПЛ могут перенести из-за ограничения работы аэропортов на юге России, введенного в связи с началом спецоперации на Донбассе.Источник: Sport24