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Руй Витория: за те месяцы, что я был в России, я встретил дружелюбных и миролюбивых людей

Бывший главный тренер "Спартака" Руй Витории прокомментировал тяжелую политическую ситуацию между Россией и Украиной.
Фото: Getty Images
"За те месяцы, что я был в России, я встретил дружелюбных, приветливых и миролюбивых людей, людей, которые никоим образом не отождествляют себя с тем варварством, которое творится в Украине", - написал Витория у себя в инстаграме.

Напомним, Руй Витория тренировал "Спартак" с июня по декабрь прошлого года. Под его руководством команда завершила первую часть сезона на 9-м месте в РПЛ, набрав 23 очка в 18 турах. Кроме, того красно-белые заняли первое место в группе Лиги Европы, обойдя "Наполи", "Лестер" и польскую "Легию".

В декабре пресс-служба "Спартака" объявила об уходе Витории с поста главного тренера. Спустя несколько дней вместо него был назначен Паоло Ваноли.


Теги: Витория Спартак
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