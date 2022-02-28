Как сообщает источник, Воронин забрал старшего сына, который занимается в академии "Динамо" и вместе с ним отправился в Германию. Защитник Иван Ордец также покинул Россию. Напомним, ранее оба украинца пропустили матч 19-го тура РПЛ против "Химок" (3:0).
Андрей Воронин входит в тренерский штаб "Динамо" с 2020 года. Ранее он выступал за бело-голубых в качестве футболиста с 2010 по 2014 год.
Ордец играет за "Динамо" с 2019 года, когда перебрался из донецкого "Шахтера". В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел 18 игр в РПЛ, в которых отличился одним забитым мячом. Его контракт с бело-голубыми действует до лета 2024 года.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: Воронин и Ордец покинули Россию
Член тренерского штаба "Динамо" Андрей Воронин и защитник Иван Ордец уехали из России.
Фото: RT