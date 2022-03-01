Сегодня "Локомотив" объявил о том, что немецкий специалист Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен Марвин Комппер.
Марко Николич возглавил "Локо" летом 2020 года. Под его руководством московский клуб стал обладателем Кубка России (2021), а также выигрывал серебряные (2020) и бронзовые медали (2021) в чемпионате России. 5 октября 2021 года "Локомотив" объявил о разрыве контракта с Марко Николичем по обоюдному согласию сторон.
"Есть ли вероятность возвращения в "Локомотив" Марко Николича? Нет", - сказал Йоксимович.
Источник: Sport24
Агент Николича прокомментировал возможное возвращение тренера в "Локомотив"
Деян Йоксимович, агент сербского тренера Марко Николича рассказал, что возвращение специалиста в "Локомотив" на сегодняшний день невозможно.
Фото: РПЛ