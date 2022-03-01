— Изъявил ли кто-то из легионеров "Уфы" желание покинуть клуб? Нет, — приводит слова функционера Sport24.
"Уфа" в 19 матчах Российской Премьер-Лиги набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата 15-е место.
В следующем туре чемпионата России подопечные Алексея Стукалова встретится с "Зенитом" в гостях. Встреча состоится 6 марта.
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Газизов рассказал, что легионеры "Уфы" не хотят уходить из клуба
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что легионеры команды не высказывали желание покинуть её.
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