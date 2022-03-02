— Я продолжу консультировать "Спартак". Не могу повернуться спиной к клубу. Бесконечно благодарен "Спартаку", — цитирует Камоцци Sport24.
Московский "Спартак" после 19 туров Российской Премьер-лиги занимает в турнирной таблице чемпионата девятое место с 23 очками. Сегодня, 2 марта, команда Паоло Ваноли проведет матч 1/8 финала Кубка России с "Кубанью".
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Камоцци продолжит работать со "Спартаком"
Спортивный агент Франко Камоцци продолжит работать с московским "Спартаком".
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