Игра на стадионе "Фишт" завершилась со счетом 2:1 в пользу армейского клуба. Армейцы одержали волевую победу в этой встрече.
В составе сочинцев из легионеров значились защитники Родриго Прадо, Ванья Дркушич, полузащитники Ивелин Попов, Кристиан Нобоа, Жоаозиньо, Викторьен Ангбан, а также нападающий Матео Кассьерра.
Ранее появилась информация, что все легионеры "Краснодара" приняли решение уйти из команды. Сообщалось, что к этому решению, по данным источника, их подговорил польский полузащитник Гжегож Крыховяк.
"Сочи" в таблице чемпионата России занимает 3-е место, набрав в 19 матчах 34 очка. Следующий матч подопечные Федотова проведут в понедельник, 7 марта. В гостях сочинцы встретятся с "Ростовом". Стартовый свисток в игре прозвучит в 16:30 мск.
Источник: Sport24
СМИ: сразу после матча с ЦСКА все легионеры "Сочи" покинули команду
Сразу после матча с ЦСКА в 1/8 финала Кубка России все легионеры "Сочи" покинули команду.
Фото: РПЛ