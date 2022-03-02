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СМИ: сразу после матча с ЦСКА все легионеры "Сочи" покинули команду

Сразу после матча с ЦСКА в 1/8 финала Кубка России все легионеры "Сочи" покинули команду.
Фото: РПЛ
Игра на стадионе "Фишт" завершилась со счетом 2:1 в пользу армейского клуба. Армейцы одержали волевую победу в этой встрече.

В составе сочинцев из легионеров значились защитники Родриго Прадо, Ванья Дркушич, полузащитники Ивелин Попов, Кристиан Нобоа, Жоаозиньо, Викторьен Ангбан, а также нападающий Матео Кассьерра.

Ранее появилась информация, что все легионеры "Краснодара" приняли решение уйти из команды. Сообщалось, что к этому решению, по данным источника, их подговорил польский полузащитник Гжегож Крыховяк.

"Сочи" в таблице чемпионата России занимает 3-е место, набрав в 19 матчах 34 очка. Следующий матч подопечные Федотова проведут в понедельник, 7 марта. В гостях сочинцы встретятся с "Ростовом". Стартовый свисток в игре прозвучит в 16:30 мск.

Источник: Sport24


Теги: Сочи
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