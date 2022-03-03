Слуцкий: легионеры не обращались с вопросами об отъезде

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "Ротором" в 1/8 Кубка России (2:1) и рассказал о ситуации с легионерами в казанском клубе.

Фото: ФК "Рубин"





Какая ситуация с легионерами? Легионеры на данный момент к нам с вопросами об отъезде не обращались", - приводит слова Слуцкого



Напомним, сегодня "



В первом туре РПЛ после возобновления чемпионата "Рубин" в гостях уступил " "Настоящая кубковая игра, очень бескомпромиссная. Рад, что удалось переломить ход неудачно складывающегося матча, потому что пропустили быстрый гол. Но тотального доминирования не было и соперник навязал нам борьбу. Игра была тяжелой и нельзя сказать, что мы выиграли на классе.Какая ситуация с легионерами? Легионеры на данный момент к нам с вопросами об отъезде не обращались", - приводит слова Слуцкого "СЭ" Напомним, сегодня " Рубин " пробился в четвертьфинал Кубка России, оказавшись сильнее "Ротора" - 2:1. В составе казанцев дублем отметился Лисакович, который дважды реализовал пенальти, назначенные за игру рукой в штрафной площади волгоградцев.В первом туре РПЛ после возобновления чемпионата "Рубин" в гостях уступил " Зениту " (2:3). Тогда Лисакович также оформил дубль. После 19 туров "Рубин" занимает 11-е место в чемпионате. В активе команды Слуцкого 22 очка.