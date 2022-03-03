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Слуцкий: легионеры не обращались с вопросами об отъезде

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал победу над "Ротором" в 1/8 Кубка России (2:1) и рассказал о ситуации с легионерами в казанском клубе.
Фото: ФК "Рубин"
"Настоящая кубковая игра, очень бескомпромиссная. Рад, что удалось переломить ход неудачно складывающегося матча, потому что пропустили быстрый гол. Но тотального доминирования не было и соперник навязал нам борьбу. Игра была тяжелой и нельзя сказать, что мы выиграли на классе.

Какая ситуация с легионерами? Легионеры на данный момент к нам с вопросами об отъезде не обращались", - приводит слова Слуцкого "СЭ".

Напомним, сегодня "Рубин" пробился в четвертьфинал Кубка России, оказавшись сильнее "Ротора" - 2:1. В составе казанцев дублем отметился Лисакович, который дважды реализовал пенальти, назначенные за игру рукой в штрафной площади волгоградцев.

В первом туре РПЛ после возобновления чемпионата "Рубин" в гостях уступил "Зениту" (2:3). Тогда Лисакович также оформил дубль. После 19 туров "Рубин" занимает 11-е место в чемпионате. В активе команды Слуцкого 22 очка.


Теги: Слуцкий Рубин Ротор
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