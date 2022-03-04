Гришин: сейчас бы Чалов пригодился ЦСКА

Чалов отметился дублем в матче 24-го тура швейцарской Суперлиги с "Санкт-Галленом" (2:2). 23-летний российский нападающий сравнял счет, когда "Санкт-Галлен" вел 2:0. Эти голы стали для Чалова первыми в "Базеле".
"По одной игре рано делать какие-то выводы. Хорошо, что он забил, это повлияет на его психологическое состояние. В последнее время в ЦСКА Федор растерял форму и в нем была какая-то неуверенность. Пускай еще забивает.
Пригодился бы сейчас Чалов армейцам? Да, потому что Заболотный сломался, а второй нападающий – это молодой Яковлев. На данный момент Федор мог бы помочь армейцам", - сказал Гришин.
Напомним, швейцарский клуб арендовал форварда у ЦСКА до конца сезона без права выкупа. В пяти матчах за команду нападающий забил два гола и отдал голевую передачу.
"Базель" в таблице чемпионата Швейцарии идет на 3-м месте, набрав в 24 матчах 41 очко. Лидирует "Цюрих" (56 очков). Следующий матч красно-синие проведут в воскресенье, 6 марта. В гостях "Базель" встретится с "Лугано". Начало матча - в 16:15 мск.
Источник: РБ Спорт
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