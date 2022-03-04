Первый тренер Чалова: Федя прославляет своей игрой Россию. В конце сезона его заберут обратно в РПЛ

Первый тренер нападающего Федора Чалова Павел Коваль поделился впечатлениями от первых голов российского форварда в составе "Базеля".

Фото: ФК "Базель"





"Федя молодец, забил два мяча, конечно же эти голы сыграют ему на руку. Для нападающего главное же забивать голы, обрести уверенность. В конце сезона его заберут обратно в Россию.



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Напомним, швейцарский клуб арендовал форварда у ЦСКА до конца сезона без права выкупа. В пяти матчах за команду нападающий забил два гола и отдал голевую передачу.



"Базель" в таблице чемпионата Швейцарии идет на 3-м месте, набрав в 24 матчах 41 очко. Следующий матч красно-синие проведут в воскресенье, 6 марта. В гостях "Базель" встретится с "Лугано". Начало матча - в 16:15 мск. Чалов отметился дублем в матче 24-го тура швейцарской Суперлиги с "Санкт-Галленом" (2:2). 23-летний российский нападающий сравнял счет, когда "Санкт-Галлен" вел 2:0. Эти голы стали для Чалова первыми в "Базеле"."Федя молодец, забил два мяча, конечно же эти голы сыграют ему на руку. Для нападающего главное же забивать голы, обрести уверенность. В конце сезона его заберут обратно в Россию.Да, в ЦСКА приехало много новых хороших игроков, но они не форварды. Прославляет ли Чалов своей игрой Россию? Да, конечно!" - приводит слова Коваля Sport24 Напомним, швейцарский клуб арендовал форварда у ЦСКА до конца сезона без права выкупа. В пяти матчах за команду нападающий забил два гола и отдал голевую передачу."Базель" в таблице чемпионата Швейцарии идет на 3-м месте, набрав в 24 матчах 41 очко. Следующий матч красно-синие проведут в воскресенье, 6 марта. В гостях "Базель" встретится с "Лугано". Начало матча - в 16:15 мск.