Напомним, сегодня, 4 февраля прошла жеребьевка четвертьфинала Кубка России. По ее итогам "Спартак" сыграет с ЦСКА. Ранее команды встретились в 19-м туре чемпионата России, где победу отпраздновали "армейцы" - 2:0. Голами отличились Языджи и Зайнутдинов.
"Будет достаточно интересный матч. Нам надо реабилитироваться после поражения, дать реванш, постараться выиграть и пройти дальше.
"Думаю, что матч получится ярким. Очень большая афиша, надеюсь, что будет много моментов, забитых голов, но больше мячей влетит в ворота ЦСКА", - цитирует Хлусевича "Матч ТВ"..
"Спартак" в 1/8 финала Кубка России разгромил "Кубань" (6:1). Голы на счету Николсона (хет-трик), Промеса (дубль) и Ларссона. ЦСКА в 1/8 прошел "Сочи" (2:1).
Хлусевич - о дерби с ЦСКА в четвертьфинале Кубка: большая афиша. Надо реабилитироваться после поражения
Полузащитник "Спартака "Даниил Хлусевич прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"