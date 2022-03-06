- "Химки" пока не подавали протест. У них есть 72 часа с момента окончания матча, - передает слова Григорьянца Sport24.
Ранее появилась информация, что "Локомотиву" может быть присуждено техническое поражение в матче 20 тура Российской премьер-лиги против "Химок" (3:2) за выход на поле новичка клуба чешского нападающего Яна Кухты, который в последнем матче за чешскую "Славию" перед переходом в "Локомотив" получил красную карточку и не успел отбыть дисквалификацию в чемпионате Чехии.
Пять голов, удаление, незабитый пенальти. «Локомотив» переиграл «Химки» в остросюжетном РПЛ-триллере
"Локомотиву" могут присудить техническое поражение в матче с "Химками" из-за участия Яна Кухты
Глава КДК Григорьянц: "Химки" пока не подавали протест по игре с "Локомотивом", у них есть 72 часа
Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с возможной отменой результата матча 20 тура РПЛ "Локомотив" - "Химки" (3:2).
Фото: РПЛ