Счёт в матче на третьей минуте открыл Даниил Уткин: полузащитник "Ахмата" реализовал четвертый штрафной в сезоне и забил седьмой матч. На 50-й минуте счёт сравнял Виталий Лисакович, забивший пятый гол за казанцев в трёх матчах. Столько же белорусский нападающий забил в 53 матчах за "Локомотив". На 90-й минуте Андрес Дрейер забил второй гол "Рубина" и принёс команде победу.
Чемпионат России, 20 тур
"Ахмат" 1:1 "Рубин"
Голы: Уткин, 3 - Лисакович, 50.
"Ахмат": Шелия, Тодорович, Нижич, Харин (Карапузов, 55), Богосовац, Быстров, Тимофеев, Бериша (Умаев, 77), Коновалов, Уткин, Конате (Себаи, 55).
"Рубин": Дюпин, Самошников (Зотов, 46), Бегич, Тальби, Зуев, Уремович, Ломовицкий, Кварацхелия (Бакаев, 71), Дрейер, Хакшабанович, Лисакович.
Предупреждения: Тимофеев, 21, Самошников, 43, Уремович, 52, Себаи, 63.
"Рубин" одержал победу над "Ахматом"
"Ахмат" и "Рубин" сыграли в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images