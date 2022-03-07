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"Рубин" одержал победу над "Ахматом"

"Ахмат" и "Рубин" сыграли в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images
Счёт в матче на третьей минуте открыл Даниил Уткин: полузащитник "Ахмата" реализовал четвертый штрафной в сезоне и забил седьмой матч. На 50-й минуте счёт сравнял Виталий Лисакович, забивший пятый гол за казанцев в трёх матчах. Столько же белорусский нападающий забил в 53 матчах за "Локомотив". На 90-й минуте Андрес Дрейер забил второй гол "Рубина" и принёс команде победу.

Чемпионат России, 20 тур

"Ахмат" 1:1 "Рубин"

Голы: Уткин, 3 - Лисакович, 50.

"Ахмат": Шелия, Тодорович, Нижич, Харин (Карапузов, 55), Богосовац, Быстров, Тимофеев, Бериша (Умаев, 77), Коновалов, Уткин, Конате (Себаи, 55).

"Рубин": Дюпин, Самошников (Зотов, 46), Бегич, Тальби, Зуев, Уремович, Ломовицкий, Кварацхелия (Бакаев, 71), Дрейер, Хакшабанович, Лисакович.

Предупреждения: Тимофеев, 21, Самошников, 43, Уремович, 52, Себаи, 63.


Теги: Ахмат Рубин
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