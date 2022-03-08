Агент Сафонов: сейчас есть российские футболисты, которые будут тащить на себе РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал решение ФИФА разрешить футболистам команд Украины и России приостановить свои контракты с клубами до конца сезона.

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Напомним, любой иностранный футболист, решивший испробовать на себя "нововведение" от ФИФА, будет числиться игроком без контракта до 30 июня 2022 года и сможет подписать соглашение с любой командой. Не указывается, в каком статусе будет находиться футболист с 1 июля.



"Пусть уезжают, только рад буду". Самедов - о возможном отъезде легионеров из РПЛ — Думаю, уровень РПЛ просядет на какое-то время, если к нам не будут приезжать хорошие иностранцы. Сейчас есть российские футболисты, которые будут тащить на себе РПЛ, — приводит слова Сафонова "РБ Спорт" Напомним, любой иностранный футболист, решивший испробовать на себя "нововведение" от ФИФА, будет числиться игроком без контракта до 30 июня 2022 года и сможет подписать соглашение с любой командой. Не указывается, в каком статусе будет находиться футболист с 1 июля.