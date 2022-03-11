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Зелимхан Бакаев объяснил, почему после замен сразу уходит в раздевалку

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал, почему не остается на скамейке после того, как его меняют в ходе игр.
Фото: Getty Images
"После замен не остаюсь с партнерами на скамейке, потому что очень холодно и иду быстро процедуры делать, но я смотрю матч. Как только заканчиваю процедуры — возвращаюсь к полю", - сказал Бакаев пресс-службе "Спартака".

Бакаев является воспитанником "Спартака". Его контракт с клубом истекает летом этого года, но переговоры о новом соглашении все еще не привели к положительному результату.

В нынешнем сезоне Бакаев провел 25 матчей во всех турнирах за клуб, в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.


Теги: Бакаев З Спартак
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