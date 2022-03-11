"Однозначным фаворитом будет "Спартак". Думаю, что "Спартак" после победы над "Динамо" продолжит свою серию. Перед матчем с "Динамо" я сказал, что "Спартак" точно не проиграет, может, даже выиграет. "Спартак" выиграл, причем уверенно. Все начали искать, почему так плохо "Динамо" сыграло. Когда-то "Динамо" должно было плохо сыграть, а "Спартак" их за это наказал", - цитирует Мостового Betonmobile.ru.
"Спартак" встречается с "Краснодаром" уже в это воскресенье, 13 марта на своем поле. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии встречи москвичи занимают девятое место в РПЛ, набрав 26 очков в 20 турах. "Краснодар" с 32-мя очками занимает пятое место в турнирной таблице.
В последнем туре красно-белые оказались сильнее "Динамо" (2:0). Голами отличились Николсон и Промес. "Краснодар" в том же туре переиграл "Урал" (2:1). Победные голы забили Ильин и Сперцян.
Мостовой: "Спартак" будет однозначным фаворитом матча с "Краснодаром"
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от встречи красно-белых с "Краснодаром" в 21-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"