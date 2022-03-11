"Я не исключаю, что этой весной "Динамо" будут судить плохо, чтобы не допустить к золоту и даже ко второму месту. У меня как у болельщика вообще есть ощущение, что как только кто-то из клубов подбирается к "Зениту" и начинает навязывать ему борьбу, у него начинаются проблемы на футбольном поле, в том числе сомнительные судейские решения не в пользу этой команды. Разве так только с "Динамо" было?!" - приводит слова Лазарева "РБ Спорт".
Напомним, в последнем туре "Динамо" уступило в московском дерби "Спартаку" (0:2). Голы забили Шамар Николсон и Квинси Промес. В концовке первого тайма две желтые карточки за несколько минут были показаны защитнику бело-голубых Гильермо Вареле, который оставил свою команду в меньшинстве. К этому моменту "Динамо" уже проигрывало 0:2 и в итоге не смогло побороться за очки в этой встрече.
После этого бело-голубые занимают второе место в РПЛ. В активе команды Сандро Шварца 39 очков в 20 турах. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 5 очков.
Народный артист Лазарев: не исключаю, что весной "Динамо" будут судить плохо, чтобы не допустить к золоту
Народный артист России Александр Лазарев-младший поделился ожиданиями от судейства в матчах "Динамо" после возобновления сезона.
Фото: ФК "Спартак"