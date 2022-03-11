— С обороной у "Локомотива" есть проблемы. У ЦСКА выдался не самый удачный матч с "Нижним Новгородом".
Я симпатизирую Березуцким. Они хорошо справляются со своей работой. Думаю, будет ничья, — приводит слова Баринова "СЭ".
Матч между "Локомотивом" и ЦСКА в 21-м туре Российской Премьер-Лиги состоится сегодня, 12 марта. Начало: 19:00 мск.
"Локомотив" после 19 матчей в чемпионате страны занимает в турнирной таблице шестое место, набрав 31 очко. ЦСКА с 36 очками в 20 матчах идёт на четвертой позиции.
Нигматуллин: не вижу у нынешнего "Локомотива" потенциала. Думаю, что фаворит предстоящего матча - ЦСКА
В. Баринов считает, что в матче "Локомотива" и ЦСКА будет ничья
Народный артист России и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча команды с ЦСКА в 21-м туре РПЛ.
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