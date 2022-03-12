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Плутник: "Локомотив" не ищет нового главного тренера

Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник заявил, что клуб не намерен искать нового главного тренера после ухода Маркуса Гисдоля.
Фото: ФК "Локомотив"
"Нового тренера не ищем, нравится, как работает Комппер. Исходим из того, что все будет так же. Комппер занят подготовкой команды, лицензию ему сейчас невозможно сделать", - цитирует Плутника Sport24.

Также Плутник добавил, что не принимал участия в обсуждении возможного моратория на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22

Напомним, в начале марта с поста главного тренера "Локомотива" ушел немецкий специалист Маркус Гисдоль. Исполняющим обязанности назначен Марвин Комппер. Так как у специалиста нет необходимой лицензии и.о. тренера был заявлен Дмитрий Лоськов.

"Локомотив" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 6-е место, набрав в 19 матчах 31 очко. В эти минуты "железнодорожники" проводят матч против ЦСКА в 21-м туре РПЛ. Идет первый тайм, счет 0:0.


Теги: Плутник Локомотив
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