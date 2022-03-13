— Да, это правда. Он может остаться там до декабря, — приводит слова агента Sport24.
29-летний Алонсо перешёл в российскую команду из "Атлетико Минейро" в январе нынешнего года за восемь миллионов евро. Соглашение с парагвайским защитником подписано до 2025 года.
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Агент защитника "Краснодара" Алонсо подтвердил, что футболист может уйти в аренду до конца сезона
Диего Серрати, агент защитника "Краснодара" Хуниора Алонсо, подтвердил, что защитник может отправиться на правах аренды в "Атлетико Минейро".
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