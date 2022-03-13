Агент защитника "Краснодара" Алонсо подтвердил, что футболист может уйти в аренду до конца сезона

Диего Серрати, агент защитника "Краснодара" Хуниора Алонсо, подтвердил, что защитник может отправиться на правах аренды в "Атлетико Минейро".

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