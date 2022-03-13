— "Сочи" — хорошая команда, практика. Мне нравится футбол. Да, в "Сочи" давления вообще нет. Мы отвечаем друг перед другом, коллективом и тренерами. За это играем, — приводит слова Мелкадзе Sport24.
24-летний Мелкадзе стал игроком "Сочи" в январе 2022 года, перейдя из "Спартака" в статусе свободного агента. За новую команду нападающий в четырех матчах заработал одну желтую карточку.
Соглашение Мелкадзе и "Сочи" рассчитано до 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 800 тысяч евро.
Мелкадзе прокомментировал свой январский переход из "Спартака" в "Сочи"
Нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе прокомментировал свой переход в команду.
Фото: ФК "Спартак"