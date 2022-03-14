"Я бы не назвал сегодняшний результат громкой сенсацией. Нынешний "Спартак" пока еще сам до конца не понимает, на что он способен. Мне очень понравился предыдущий матч с "Динамо".
"Спартак", уверен, свои очки еще наберет, победы впереди. Думаю, поражение станет некой отправной точкой", - цитирует Титова "СЭ".
Напомним, "Спартак" уступил "Краснодару" со счетом 1:2. Встреча проходила на домашнем стадионе красно-белых. Уже на первых минутах Эдуард Сперцян реализовал штрафной в ворота москвичей. После этого "Спартак" смог отыграться в ходе первого тайма благодаря одиннадцатиметровому, который арбитр назначил в ворота "Краснодара". Удар с точки реализовал Промес. Во втором тайме пенальти был назначен уже в ворота "Спартака" и Сперцян оформил дубль.
После этого "Спартак" остался на девятой строчке в РПЛ. В активе команды Паоло Ваноли 26 очков.
Титов: не назвал бы поражение от "Краснодара" сенсацией. Нынешний "Спартак" пока сам не понимает, на что способен
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов прокомментировал поражение красно-белых от "Краснодара" в 21-м туре РПЛ (1:2).
Фото: "Чемпионат"