"Хуниор не вернется в "Краснодар", - цитирует Серрати "РБ Спорт".
Напомним, Алонсо перебрался в "Краснодар" только в начале этого года и не успел провести ни одного матча за новую команду. До этого парагваец выступал как раз за "Атлетико Минейро", который выручил за его трансфер около 8 млн евро. Контракт Алонсо с "Краснодаром" действует до лета 2025 года.
Напомним, ранее краснодарский клуб официально покинули Виктор Классон и Реми Кабелла, расторгнувшие свои контракты. Кроме того, в ближайшее время ожидается официальный уход Гжегожа Крыховяка.
Представитель Хуниора Алонсо заявил, что его клиент не планирует возвращаться в "Краснодар" после аренды
Агент Диего Серрати, представляющий интересы защитника Хуниора Алонсо, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"