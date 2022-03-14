Адамов - о падении в матче с "Химками": минут 30-40 не помню, что происходило. Долго не мог прийти в себя

Голкипер "Сочи" Денис Адамов рассказал о своем состоянии после травмы в матче с "Химками" (0:0) в 21-м туре РПЛ.

Фото: Getty Images





Напомним, в концовке встречи с "Химками" Адамов неудачно приземлился на шею и не смог самостоятельно покинуть стадион. Он был немедленно доставлен в больницу. Позже пресс-служба "Сочи" заявила, что у вратаря не выявлено серьезных повреждений.



В нынешнем сезоне Адамов провел шесть матчей, в которых пропустил три мяча и четырежды оставил ворота на замке. Он выступает за сочинцев с февраля прошлого года. Контракт Адамова с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ранее голкипер играл за "





"Самочувствие сейчас хорошее, никаких проблем нет, остались небольшие побочные эффекты: головная боль, спина побаливает, ребра, а так все хорошо. Минут 30-40 не помню, что происходило. Помню, что кто-то подходил и что-то спрашивал, но вспомнить точно не могу. Долго не мог прийти в себя", - сказал Адамов в эфире "Матч Премьер".Напомним, в концовке встречи с "Химками" Адамов неудачно приземлился на шею и не смог самостоятельно покинуть стадион. Он был немедленно доставлен в больницу. Позже пресс-служба "Сочи" заявила, что у вратаря не выявлено серьезных повреждений.В нынешнем сезоне Адамов провел шесть матчей, в которых пропустил три мяча и четырежды оставил ворота на замке. Он выступает за сочинцев с февраля прошлого года. Контракт Адамова с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ранее голкипер играл за " Краснодар ".