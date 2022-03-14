"Пока я остаюсь в Казани. Здесь стабильная ситуация. Чемпионат продолжается. Поэтому я в Казани и не думаю об отъезде", - цитирует Тальби "СЭ".
Тальби выступает за клуб с лета прошлого года, когда перебрался из итальянского "Беневенто". В нынешнем сезоне он провел 16 матчей за клуб в РПЛ и один матч в Кубке России, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.
Ранее Тальби также играл за турецкий "Ризеспор" и "Эсперанс" из Туниса.
Тальби: я в Казани и не думаю об отъезде
Защитник "Рубина" Монтассар Тальби заявил, что не собирается покидать клуб.
Фото: ФК "Рубин"