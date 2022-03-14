Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Манчестер Юнайтед
23:00
АтлетикоНе начат
П1 2.19X 3.3П2 3.6
Аякс
23:00
БенфикаНе начат
П1 1.39X 5.6П2 7
Сделать ставку

Тальби: я в Казани и не думаю об отъезде

Защитник "Рубина" Монтассар Тальби заявил, что не собирается покидать клуб.
Фото: ФК "Рубин"
"Пока я остаюсь в Казани. Здесь стабильная ситуация. Чемпионат продолжается. Поэтому я в Казани и не думаю об отъезде", - цитирует Тальби "СЭ".

Тальби выступает за клуб с лета прошлого года, когда перебрался из итальянского "Беневенто". В нынешнем сезоне он провел 16 матчей за клуб в РПЛ и один матч в Кубке России, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.

Ранее Тальби также играл за турецкий "Ризеспор" и "Эсперанс" из Туниса.


Теги: Тальби Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Лукаку может отправиться в аренду в "Интер"
Тальби: я в Казани и не думаю об отъезде
Адамов - о падении в матче с "Химками": минут 30-40 не помню, что происходило. Долго не мог прийти в себя
Слуцкий: если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией 2
Карпин: прикольно вернуться на клубные игры 1
Представитель Хуниора Алонсо заявил, что его клиент не планирует возвращаться в "Краснодар" после аренды 1
В комитете по этике РФС отреагировали на заявления Слуцкого о судействе Мешкова в матче с "Ростовом"
Агент Кайо: он следит за "Краснодаром" из Бразилии и доволен двумя победами подряд
Агент Ламкеля Зе: Дидье покинул "Химки"
Слуцкий: хочется комментировать футбол, а не бенефис арбитра, который устроил Мешков
"Спартак" обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра в матче с "Краснодаром" 5
СМИ: Джордан Ларссон сменил агента
"Ростов" обыграл "Рубин" в первом матче после возвращения Карпина 9
Греческий АЕК анонсировал переход Крыховяка из "Краснодара"
Терюшков: Ламкель Зе не присылал никаких уведомлений. Посмотрим, будет ли он на тренировке в среду
"Краснодар" объявил об аренде Хуниора Алонсо в "Атлетико Минейро"
Семшов — о чемпионстве РПЛ: все будет зависеть от того, кто пройдет дистанцию лучше психологически, крепче
Смородская: не знаю, что можно сделать для повышения смотрибельности РПЛ. Остается только ждать и терпеть 2
Карпин: вернулся в футбольный клуб "Ростов". Можно сказать, тоже домой
Зарема: у меня впечатление, что кто-то хотел показать, будто импортозамещение как в "Краснодаре" вполне себе эффективно 19
Официально: защитник "Локомотива" Пабло покинул команду 8
"Судья точно ни при чем. Только игроки несут ответственность". Парфенов — о поражении "Спартака" 2
Радченко: в РПЛ многовато посредственных легионеров, которые закрывают дорогу нашим молодым ребятам 5
Кирьяков — о "Краснодаре": молодежь получила свой шанс и играла с горящими глазами 1
"Рубин" — "Ростов": стартовые составы команд Слуцкого и Карпина
Агент Барача: давления со стороны федерации нет. До лета Матео точно останется в "Крыльях Советов"
Кирьяков: у "Спартака" есть проблемы, и Ваноли не может их решить 5
Кобелев — о моратории на вылет РПЛ: это будет одно из худших решений за последние 10 лет 3
Агент Бегича рассказал, покинет ли футболист "Рубин"
Колосков: у "Спартака" будет успех, если Ваноли сможет правильно подготавливать команду к каждому матчу 2
Все новости
-