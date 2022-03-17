- Это неправда. У нас всё спокойно, всё стабильно. Мы знаем, что мы делаем. У нас 20 числа игра, будем играть на победу. Финансовая ситуация у нас нормальная, - передает слова Газизова "СЭ".
Ранее появилась информация, что руководство "Уфы" сообщило футболистам команды о сокращении заработной платы, а финансовое положение клуба настолько нестабильно, что он может прекратить существование в случае вылета из Российской премьер-лиги. После 21 тура "Уфа" с 17 очками находится на предпоследнем 15-м месте, отставание от дающей шансы на выживание 14-й строчки составляет 3 очка.
Источник: руководство "Уфы" сообщило игрокам о понижении зарплат
Источник: "Уфа" может прекратить существование, если вылетит в ФНЛ
Газизов - о материальном положении "Уфы": у нас всё спокойно, всё стабильно, финансовая ситуация нормальная
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о плохом финансовом положении своего клуба.
Фото: ФК "Уфа"