Защитник словенского "Целе" Морозов: российских футболистов не ждут за границей

Защитник словенского "Целе" Григорий Морозов рассказал, как в Европе относятся к футболистам из России.

Фото: ФК "Динамо"





14 февраля защитник Григорий Морозов перешел в "Целе". Предыдущим клубом россиянина было "



В составе "Целе" Морозов провел 5 матчей в чемпионате Словении, в которых забил 2 гола и стал автором 1 результативной передачи. Контракт 27-летнего россиянина рассчитан до лета 2024 года.



"Целе" в чемпионате Словении идет на 7-м месте, набрав в 27 матчах 32 очка.



Источник: "Мне повезло, что меня сюда позвали, потому что, нужно признать, российских футболистов за границей не ждут, несмотря на наши амбиции. В Европе нет представления, что российский игрок может приехать и усилить команду из топ-5, топ-6 чемпионатов. Я хотел играть в Хорватии, но даже там есть свои кадры. У российских футболистов большие ожидания и требования, поэтому они здесь не котируются", - сказал Морозов.14 февраля защитник Григорий Морозов перешел в "Целе". Предыдущим клубом россиянина было " Динамо ". В текущем сезоне 27-летний футболист провел 7 матчей за "Динамо-2" в ФНЛ-2, в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи. За главную команду "Динамо" Морозов провел 119 матчей, в которых забил 4 гола и стал автором 3 результативных передач.В составе "Целе" Морозов провел 5 матчей в чемпионате Словении, в которых забил 2 гола и стал автором 1 результативной передачи. Контракт 27-летнего россиянина рассчитан до лета 2024 года."Целе" в чемпионате Словении идет на 7-м месте, набрав в 27 матчах 32 очка.Источник: Матч ТВ