По информации журналиста Карпова решение о новом главном тренере должно быть принято до конца следующей недели — армейцы выходят из отпуска 22 июня, но выбор, скорее всего, будет сделан уже в ближайшие дни. Если не удастся договориться с зарубежным специалистом, с высокой вероятностью команду вновь возглавит Алексей Березуцкий.
Пока ЦСКА определяется с кандидатурой, отдел аналитики проработал ряд вариантов для усиления позиции атакующего полузащитника. В список попали: Лечи Садулаев из «Ахмата» (ориентировочная сумма — более 8 млн евро), Андрия Максимович из «Црвены Звезды» (20 млн), Яннис Константелиас из ПАОКа (10+5), Матеус Алвес из «Сан-Паулу» (6–8 млн) и упомянутый Саварино из «Ботафого» (около 10 млн).
Источник: все трансферы ЦСКА на паузе до назначения тренера
Все потенциальные переходы ЦСКА, включая переговоры по венесуэльцу Джефферсону Саварино, временно заморожены.
Фото: РИА Новости