"Бразильцы – это всегда ценный рынок, всегда сильные футболисты. Видимо, "Зенит" так никогда и не слезет с этой бразильской иглы. Он будет покупать и покупать бразильцев, потому что с ними проще. Играть они умеют, для них главный стимул – деньги. Но проблема в том, что два-три года бразилец будет играть хорошо, а потом начнет сдуваться, заскучает по родине, и деньги уже не будут радовать. Надоест ему Россия и все", - приводит слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в бразильских СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" договорился с бразильским "Фламенго" о покупке 28-летнего центрального полузащитника Жерсона. Сумма компенсации за его переход должна составить 25 миллионов евро. При этом сам переход фактически будет осуществлен ближе к середине июля, когда завершится клубный чемпионат мира, где примет участие клуб из Рио-де-Жанейро.
Наумов - о трансфере Жерсона: видимо, "Зенит" так никогда и не слезет с этой бразильской иглы
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов отреагировал на новость о том, что"Зенит" договорился о покупке хавбека "Фламинго" Жерсона.
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