- Ваноли был недоволен, что я стоял за воротами во время пробития Промесом пенальти? Куда меня судья поставил - там я и находился. А Ваноли, наверное, должен быть недоволен немного другими вещами, - цитирует Гоцука Matchtv.ru.
Матч 22 тура чемпионата России "Нижний Новгород" - "Спартак" завершился вничью со счетом 1:1, на 77 минуте полузащитник гостей Квинси Промес не реализовал пенальти, допустив техническую ошибку - двойное касание. После матча главный тренер красно-белых Паоло Ваноли заявил, что Промесу мог помешать защитник хозяев поля Кирилл Гоцук, который находился за пределами поля после оказания медицинской помощи и ждал от арбитра разрешения снова войти в игру. "Спартак" после 22 сыгранных матчей занимает девятое место с 27 набранными очками.
Гоцук: Ваноли должен быть недоволен не тем, что я стоял за воротами при пенальти, а немного другими вещами
Защитник "Нижнего Новгорода" Кирилл Гоцук прокомментировал слова главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли о возможной помехе Квинси Промесу при пробитии пенальти.
Фото: ФК "Спартак"