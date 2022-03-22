- Каких-то кардинальных изменений я не заметил. Та же схема с тремя центральными защитниками. Те же проблемы при позиционной атаке. Если брать ЦСКА, где произошло качественное усиление зимой, у "Спартака" не было такой селекции качественной. Я бы не сказал, что Ваноли с помощью новых футболистов привнес какие-то новые краски, новые взаимодействия, что у команды появился какой-то новый рисунок, - цитирует Булатова Metaratings.ru.
"Спартак" под руководством португальского главного тренера Руя Витории, работавшего с командой с начала сезона до зимней паузы в чемпионате, набрал с красно-белыми в Российской премьер-лиге 23 очка в 18 матчах, одержав 6 побед, 5 матчей сыграв вничью и потерпев 7 поражений, и покинул команду на девятом месте в турнирной таблице. Итальянский специалист Паоло Ваноли, в декабре 2021 года сменивший Виторию на посту наставника "Спартака", в 5 официальных матчах с красно-белыми одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, в чемпионате страны набрал 4 очка в 4 матчах. По итогам 22 туров РПЛ московский клуб по-прежнему находится на девятом месте, набрав 27 очков.
Булатов: не заметил кардинальных изменений при Ваноли. Та же схема в защите, те же проблемы при позиционной атаке
Экс-главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов прокомментировал изменения в игре "Спартака" после замены португальского главного тренера Руя Витории на итальянца Паоло Ваноли.
Фото: ФК "Спартак"