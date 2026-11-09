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Песьяков пообещал сыграть за "Крылья" до конца года: выскочу в матче с "Зенитом"

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков рассказал, когда ожидать его возвращения на поле.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам Песьякова, он может сыграть в конце первой части сезона.

- Ближе к концу первой части сезона, до зимней паузы, постараюсь хотя бы раз на поле появиться. Пока всё идёт к тому, что это будет в рамках последней в этом году кубковой игры с "Зенитом". В Санкт-Петербурге.
Возможно, выскочу в этом матче. Если ничего в худшую сторону не поменяется, - цитирует Песьякова Metaratings.

В нынешнем сезоне Сергей Песьяков провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах семь матчей, пропустил 12 мячей и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. Контракт 37-летнего голкипера с волжанами рассчитан до конца текущего сезона.

По итогам 14 сыгранных туров команда Сергея Булатова располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. В 14 туре Российской Премьер-Лиги самарцы на своем поле одержали победу над "Оренбургом" со счетом 2:0.

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